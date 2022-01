Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Wijnaldum démonte une rumeur sur son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 10h45 par Th.B.

Ne réalisant pas des débuts tonitruants au PSG, Georginio Wijnaldum ne serait pas pour autant animé par un désir de revenir en Premier League après son passage à Newcastle et Liverpool comme cela a été rapporté par la presse anglaise.

Et si, après seulement six mois, l’aventure parisienne de Georginio Wijnaldum prenait déjà un gros tournant ? Après cinq ans de bons et loyaux services à Liverpool sous la houlette de Jürgen Klopp qui voulait le voir signer un nouveau contrat chez les Reds , Wijnaldum a troqué la tunique du club de la Mersey pour arborer celle du PSG. Néanmoins, tout n’est pas rose pour l’international néerlandais au Paris Saint-Germain où il n’a pas fait une énorme impression lors de ses débuts. De quoi permettre à la presse anglaise d’ouvrir la porte à un retour en prêt en Premier League pour le milieu de terrain du PSG.

L’entourage de Wijnaldum dément toute volonté de revenir en Premier League !