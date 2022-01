Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola donne le ton pour l’opération Haaland !

Publié le 12 janvier 2022 à 1h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland aurait une très jolie cote du côté du Manchester City de Pep Guardiola.

Que ce soit par le biais de la voix du directeur sportif Michael Zorc ou le directeur général Hans-Joachim Watzke, le Borussia Dortmund a fait savoir à plusieurs reprises ces derniers temps qu’il ne lâchait pas l’affaire concernant la potentielle présence d’Erling Braut Haaland dans l’effectif de Marco Rose la saison prochaine. Et ce, bien qu’une clause libératoire de 75M€ soit incluse et effective à compter du 31 mai prochain dans le contrat liant Haaland au BvB jusqu’en juin 2024. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en août dernier, la priorité du PSG pour oublier Kylian Mbappé à l’occasion de la prochaine intersaison n’est autre qu’Erling Braut Haaland. Cependant, Manchester City serait prêt à livrer un gros bras de fer au PSG dans la course à la signature d’Haaland.

Guardiola ne fait pas de la figuration pour Haaland !