Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup de bluff du Barça pour Haaland !

Publié le 11 janvier 2022 à 20h45 par A.C.

Annoncé comme l’un des gros dossiers du prochain mercato estival, Erling Haaland fait saliver les plus grands clubs au monde comme le PSG et le FC Barcelone... qui devront toutefois y mettre le prix pour le recruter !

Qui mieux qu’Erling Haaland pourrait faire oublier au Paris Saint-Germain le départ de Kylian Mbappé ? En fin de contrat, le Champion du monde se rapproche dangereusement d’un départ et le Real Madrid est déjà prêt à l’accueillir les bras ouverts. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG s’y prépare déjà et vise donc Haaland pour le prochain mercato estival. Mais le Norvégien est l’un des joueurs les plus courtisés du moment et le FC Barcelone semble notamment rêver en grand, avec Joan Laporta qui serait particulièrement confiant à en croire les récentes révélations des médias catalans.

Haaland, le rêve impossible de Laporta