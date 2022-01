Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud de Longoria miné par un club de Ligue 1 ?

Publié le 11 janvier 2022 à 23h45 par T.M.

Avec le possible départ de Duje Caleta-Car, l’OM aimerait le remplacer par Samuel Gigot. Mais cela serait sans compter sur la concurrence.

Cet hiver, l’OM doit vendre. Pablo Longoria s’activerait donc pour régler plusieurs départs, lui qui aurait reçu comme mission de vendre pour 30M€. Ainsi, Duje Caleta-Car serait notamment poussé vers la sortie. Dans le même temps, un successeur au Croate serait recherché, une quête qui aurait mené l’OM du côté de la Russie. Dernièrement, L’Equipe dévoilait que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli avaient fait de Samuel Gigot leur priorité. Aujourd’hui, le Français évolue au Spartak Moscou, avec il est sous contrat jusqu’à la fin de la saison.

Attention à Monaco ?