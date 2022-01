Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros retour de flamme pour cette priorité de l’été de Longoria ?

Publié le 11 janvier 2022 à 16h45 par T.M.

Durant le dernier mercato estival, Daniel Wass était annoncé très proche de rejoindre l’OM. Si le Danois est finalement resté à Valence, cela pourrait n’être que partie remise avec les Phocéens.

Cet hiver, Jorge Sampaoli attend quelques recrues à l’OM. Et l’Argentin serait sur le point d’être servi avec la première arrivée de Cédric Bakambu. A 30 ans, l’attaquant congolais est actuellement libre et serait sur le point de signer un contrat de deux ans et demi avec le club phocéen. Un premier renfort pour Sampaoli qui devrait accueillir d’autres recrues dans les jours à venir. En Angleterre, on annonce ainsi que Sead Kolasinac pourrait lui aussi poser ses valises rapidement sur la Canebière.

La piste Wass réactivée ?