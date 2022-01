Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Bakambu, Longoria avancerait sur une autre recrue !

Publié le 11 janvier 2022 à 16h15 par T.M. mis à jour le 11 janvier 2022 à 16h31

Ça s’active à l’OM. Alors que Cédric Bakambu devrait être la première recrue hivernale des Phocéens, Sead Kolasinac pourrait rapidement le suivre.

En ce mois de janvier, l’OM entend se montrer actif, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. D’ailleurs, Pablo Longoria serait sur le point d’offrir sa première recrue hivernale à Jorge Sampaoli. Actuellement libre, Cédric Bakambu serait sur le point de s’engager pour deux ans et demi avec le club phocéen. L’ancien de Sochaux renforcera ainsi le secteur offensif de l’OM, mais d’autres recrues devraient suivre. Avec le départ de Jordan Amavi, un latéral gauche est aussi recherché et Longoria aurait trouvé l’heureux élu.

Kolasinac arrive ?