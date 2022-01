Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est fixé dans ce dossier brûlant !

Publié le 11 janvier 2022 à 15h15 par B.L.

Ces derniers jours, Boca Juniors s'activerait en coulisses afin de s'attacher les services de Dario Benedetto. Le club argentin réclamerait un prêt pour l'avant-centre qui appartient toujours à l'OM.

Dario Benedetto n'est plus à l'OM depuis l'été dernier mais est bien parti pour agiter le mercato hivernal de Pablo Longoria. L'Argentin est en difficulté à Elche, où il est prêté avec option d'achat par Marseille. Depuis la mi-octobre, l'attaquant de 31 ans n'est plus titularisé en Liga et n'est même pas entré en jeu lors du dernier match de l'équipe espagnole lundi. Du côté de l'Argentine, Boca Juniors pousserait en coulisses pour rapatrier Dario Benedetto, qui a porté le maillot des Xeneizes entre 2016 et 2019.

Boca Juniors veut Benedetto en prêt