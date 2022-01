Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare son offensive pour cette demande de Xavi !

Publié le 12 janvier 2022 à 7h30 par P.L.

L'été dernier, Ronald Koeman convoitait Lisandro Martinez, une piste qui intéresserait désormais Xavi. Le FC Barcelone serait donc revenu à la charge pour le défenseur argentin de l'Ajax Amsterdam.

Lors du dernier mercato estival, Ronald Koeman souhaitait déjà renforcer son effectif sur le plan défensif. Dans cette optique, le technicien néerlandais pensait à Lisandro Martinez. Le désormais ancien entraîneur du FC Barcelone était tombé sous le charme du défenseur de l'Ajax Amsterdam. Cependant, le joueur n’est jamais venu et quelques mois plus tard, Ronald Koeman a été démis de ses fonctions pour laisser place à Xavi. Mais le club catalan n’aurait pas perdu de vue Lisandro Martinez pour autant. Comme TMW le révélait, Xavi serait un grand fan du joueur de l’Ajax pour ses qualités défensives et de relance. Le technicien espagnol aurait donc demandé expressément sa signature.

Lisandro Martinez est envisagé par Laporta pour le mercato estival