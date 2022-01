Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut boucler un joli coup cet hiver !

Publié le 12 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du Napoli notamment, Sead Kolasinac aurait de fortes chances de finalement déposer ses valises à l’OM et ce, avant même la clôture du mercato hivernal.

Un joueur de Premier League bientôt à Marseille et une fois de plus en provenance d’Arsenal ? À la dernière intersaison, le président Pablo Longoria est parvenu à se mettre d’accord avec les Gunners pour le prêt sans option d’achat de William Saliba et celui de Matteo Guendouzi avec une option de 12M€. N’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta, Sead Kolasinac pourrait lui aussi rebondir à l’OM alors que son contrat au sein de la formation de Premier League arrivera à expiration à l’issue de la saison.

Résiliation de contrat pour Kolasinac à Arsenal ?