Mercato - OM : Un deuxième renfort à 0€ bouclé par Longoria ?

Publié le 11 janvier 2022 à 19h45 par Th.B.

Appréciant le profil de Sead Kolasinac dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat l’été prochain, Pablo Longoria pourrait accueillir le défenseur d’Arsenal dès cet hiver à l’OM puisque ce dernier serait susceptible de voir son contrat chez les Gunners être résilié.

Et si Sead Kolasinac débarquait dès cet hiver à l’OM ? Sous contrat jusqu’en juin prochain à Arsenal, le latéral gauche bosnien figurerait dans les petits papiers du président Pablo Longoria et du comité de direction de l’OM. Néanmoins, Sky Sports confiait dernièrement que le Napoli aurait déjà initié les premiers contacts avec le clan Kolasinac dans le cadre d’une arrivée libre de tout contrat à la prochaine intersaison. Cependant, Longoria et l’OM auraient une jolie carte à jouer avant la clôture du mercato hivernal et pourraient en effet compter sur Sead Kolasinac plus tôt que prévu…

Une résiliation de contrat à l’amiable entre Kolasinac et Arsenal cet hiver ?