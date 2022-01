Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo largué pour Erling Haaland ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2022 à 7h15 par La rédaction

Certaines informations sorties en Angleterre indiquent que Mino Raiola n’aurait plus que deux options en tête pour Erling Haaland, le Real et Madrid et Manchester City. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias anglais ont révélé qu’à l’occasion d’une entrevue récente avec la direction du Borussia Dortmund, Mino Raiola aurait indiqué qu’Erling Haaland ne prolongerait pas au BvB ni ne signerait au PSG ou à MU, son choix se portant sur le Real Madrid ou Manchester City.

Très improbable

Paris serait-il hors course ? A l’analyse, cela semble peu probable. D’une part, il apparaît très improbable que Mino Raiola ait livré autant d’éléments au club allemand sur l’avenir de son joueur, surtout à l’heure où il cherche surtout à maximiser la concurrence entre les clubs pour faire monter les enchères sur le futur contrat du Norvégien. D’autre part, dans l’hypothèse improbable où Raiola avait effectivement tenu ses propos à Dortmund, alors il serait permis de douter qu’ils correspondent à la réalité du dossier, s’inscrivant plutôt dans une démarche habituelle de négociation « en crabe », visant à souffler le chaud et le froid sur les clubs intéressés pour maximiser leur position d’insécurité et ainsi les inciter à monter leur tarifs…