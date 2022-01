Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fofana, Paqueta… Leonardo se trompe dans son recrutement !

Publié le 12 janvier 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que Lucas Paqueta sera l’une des priorités de Leonardo au PSG, Pierre Ménès estime qu’il faudrait recruter d’autres profils.

Buteur à l’aller et au retour face au PSG, Lucas Paqueta a prouvé qu’il était l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. Un talent qui fait aujourd’hui le bonheur de l’OL, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, le Brésilien pourrait s’en aller à la fin de la saison et ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt du PSG et de Leonardo, lui qui est un grand fan de Paqueta.

« Quel besoin a le PSG de prendre Paqueta ? »