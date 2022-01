Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait faire une «erreur considérable» avec cette pépite !

Publié le 12 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Au PSG, l’avenir des jeunes pépites fait énormément réagir. Leonardo a d’ailleurs reçu un message très fort en ce qui concerne Xavi Simons.

Lors du dernier match de Ligue 1 face à l’OL, en quelques minutes seulement, Xavi Simons et Edouard Michut ont montré qu’ils pouvaient énormément apporter au PSG malgré leur jeune âge. Un tournant pour ces espoirs du club de la capitale ? Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino n’accordait que très peu de chances à ces jeunes joueurs, mais force est de constater désormais que l’entraîneur du PSG va devoir compter sur Xavi Simons, Michut et compagnie…

« C’est vraiment le type de joueurs qu’il faut garder »