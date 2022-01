Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La menace grandit pour Memphis Depay !

Publié le 11 janvier 2022 à 14h00 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec l’OL, Memphis Depay pourrait être victime de la révolution Xavi.

Il est actuellement le meilleur buteur du FC Barcelone en Liga, mais Memphis Depay ne semble pas vraiment être indispensable. Voilà plusieurs semaines déjà que la presse catalane évoque un possible départ du Néerlandais qui aurait notamment été proposé à la Juventus en ce mercato hivernal, dans une opération comprenant Alvaro Morata. Ce dernier devrait rester à Turin, mais cela ne devrait pas pour autant mettre fin aux débats autour de Depay ! El Nacional , un départ commencerait d’ailleurs à tenter le principal concerné...

A Barcelone on pense de plus en plus à un départ de Depay