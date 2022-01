Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi définitivement fixé pour ce buteur XXL ?

Publié le 11 janvier 2022 à 7h30 par P.L.

Afin de se renforcer offensivement, le FC Barcelone songerait à recruter Alvaro Morata. Cependant, la blessure de Federico Chiesa pourrait sérieusement compliquer le dossier.

Après avoir recruté Dani Alves et Ferran Torres cet hiver, le FC Barcelone ne compterait pas s’arrêter là. Joan Laporta aurait toujours quelques idées en tête pour apporter du renfort dans l’effectif de Xavi et s'intéresserait notamment à Alvaro Morata. L’attaquant espagnol, prêté à la Juventus par l’Atletico de Madrid, serait même consiédré comme une priorité aux yeux de Xavi sur le plan offensif. Néanmoins, le dossier n’est pas si simple, Massimiliano Allegri s’étant fermement opposé à un départ d’Alvaro Morata, tandis que la piste Mauro Icardi, envisagé par le club turinois pour remplacer l’Espagnol, semble se compliquer. Et un nouvel élément vient plomber un peu plus le dossier Alvaro Morata.

Chiesa pourrair compliquer les plans de Xavi avec Morata