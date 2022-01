Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay prépare un terrible coup à Xavi !

Publié le 9 janvier 2022 à 23h30 par A.D.

Arrivé au FC Barcelone l'été dernier, Memphis Depay est en grande difficulté sous la houlette de Xavi. Si le club blaugrana ne le vend pas en 2022, l'attaquant néerlandais envisagerait de partir librement et gratuitement dans un autre club à l'issue de son contrat.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'OL, Memphis Depay s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone pour rejoindre Lionel Messi et Ronald Koeman. Alors que les deux hommes ont quitté le navire catalan, l'attaquant néerlandais a du mal à obtenir les bonnes grâces de Xavi depuis son retour. Une situation qui pourrait provoquer son départ dans un avenir proche. Et si le Barça ne parvient pas à se séparer de lui lors du prochain mercato estival, Memphis Depay aurait une idée machiavélique en tête pour 2023.

Memphis Depay compte quitter le Barça pour 0€