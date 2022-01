Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision radicale pour Clément Lenglet !

Publié le 9 janvier 2022 à 23h00 par A.D.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone, Xavi aurait pris une décision radicale concernant Clément Lenglet. En effet, le coach espagnol ne compterait pas sur le défenseur français, que ce soit sur le court ou le long terme.

De retour au FC Barcelone, Xavi s'activerait en coulisse pour révolutionner son effectif et trouver le moyen de redorer le blason du club catalan. Pour remplir sa mission, le coach catalan s'est attaché les services de Dani Alves et de Ferran Torres et compterait aller encore plus loin en recrutant davantage de joueurs en 2022. Selon les informations de TMW , Xavi souhaiterait notamment étoffer sa défense. Pour se faire, l'ancien d'Al-Sadd aurait décidé de relancer la piste menant à Lisandro Martinez, défenseur de l'Ajax.

Xavi ne compte pas sur Clément Lenglet