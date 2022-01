Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans ce feuilleton hivernal de Laporta !

Publié le 9 janvier 2022 à 20h10 par Th.B.

Bien qu’il soit une piste de longue date de Chelsea, Sergiño Dest ne serait pas l’objet de discussions entre les Blues et le FC Barcelone dans le cadre d’une opération hivernale.

Afin de pouvoir enregistrer Ferran Torres dans la liste de la Liga, le FC Barcelone serait contraint de boucler d’autres départs en plus de celui de Philippe Coutinho. Et alors qu’il ne semblerait pas être intouchable sous la houlette de Xavi Hernandez selon Mundo Deportivo , un départ de Sergiño Dest cet hiver serait une possibilité explorée pour cet hiver voire l’été prochain. Cependant, et bien que le Bayern Munich semblait jusqu’ici être une option pour le latéral droit américain, un responsable de son agence a écarté cette éventualité à Sport BILD. « Il n’a actuellement pas l’ambition de changer de club. Je suis aussi sceptique concernant le fait qu’il aille à Munich à l’été ».

Pas de discussion entre Chelsea et le Barça pour Dest !