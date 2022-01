Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grande difficulté pour ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 9 janvier 2022 à 19h45 par T.M.

Alors que Pablo Longoria serait sur les traces d’Angelo Fulgini, recruter le joueur d’Angers s’annonce compliqué pour l’OM. Explications.

Cet hiver s’annonce une nouvelle fois mouvementé à l’OM. Comme lors du dernier mercato estival, le club phocéen entend être actif, à fois dans le sens des départs que des arrivées. D’ailleurs, pour pouvoir recruter et offrir de nouveaux joueurs à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va d’abord devoir vendre. Ce n’est qu’après que des recrues pourront débarquer à l’OM. Mais certains dossiers dont déjà à l’étude par Longoria. Ainsi, selon les informations du Sun , des contacts auraient notamment été entamé pour Angelo Fulgini, milieu offensif du SCO d’Angers.

Fulgini est trop cher ?