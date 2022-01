Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour son recrutement à 0€ !

Publié le 9 janvier 2022 à 16h30 par T.M.

Alors que l’argent ne coule pas forcément à flots à l’OM, Pablo Longoria pourrait bien réaliser certains coups à 0€ en ce mois de janvier. Le président phocéen a d’ailleurs reçu des messages clairs à ce propos.

Cet hiver, cela va bouger au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. A l’OM, de nombreux mouvements sont prévus, à commencer dans le sens des départs. Frank McCourt aurait notamment demandé 30M€ de ventes à Pablo Longoria, qui voudrait notamment se séparer de Duje Caleta-Car. Alors que d’autres joueurs devraient également s’en aller, des recrues sont ensuite attendues. Jorge Sampaoli veut des renforts, mais compte tenu de la situation financière de l’OM, les options pourraient être limitées. Longoria aurait néanmoins une carte à jouer avec des joueurs qui sont actuellement. Ainsi, comme l’a révélé L’Equipe ce dimanche, Cédric Bakambu et Youcef Belaïli, sans contrat, auraient été proposés à l’OM. Pourraient-ils alors venir se relancer au Vélodrome ?

« J’essaierais de lui trouver le club idéal »