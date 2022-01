Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Qatar prend position sur le retour de Xavi !

Publié le 9 janvier 2022 à 21h30 par A.D.

Alors que le Barça est totalement passé à côté de son début de saison, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. Selon Nasser Al-Attiyah, membre de la famille de l'émir du Qatar, le président du FC Barcelone a eu raison de miser sur l'ancien capitaine du club blaugrana.

Depuis le début de la saison, le FC Barcelone vit un véritable cauchemar. Alors qu'il enchaine les mauvais résultats, le club catalan a été éliminé de la Ligue des Champions et est beaucoup trop distancé en Liga pour espérer remporter le titre cette saison. Pour redresser la barre et éviter la catastrophe, Joan Laporta a décidéde se séparer de Ronald Koeman et de nommer Xavi à sa place. Un choix totalement validé par Nasser Al-Attiyah, membre de la famille de l'émir du Qatar, le propriétaire du PSG.

«Nous sommes heureux que Xavi soit venu au Barça»