Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme rebondissement pour cette star d'Ancelotti !

Publié le 9 janvier 2022 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Isco pourrait prendre la direction de la Serie A. En effet, la Fiorentina rêverait de s'offrir les services du milieu offensif espagnol, et ce, malgré la dernière sortie de Daniele Pradè, le directeur sportif de La Viola.

Devenu indésirable au Real Madrid, Isco jouerait son ultime saison au Santiago Bernabeu. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le milieu offensif espagnol ne devrait en aucun cas rempiler avec le club merengue. Ainsi, s'il n'est pas vendu cet hiver, Isco quittera le Real Madrid librement et gratuitement lors de l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée à la Fiorentina, bien décidée à profiter de l'aubaine pour s'offrir ses services. Toutefois, Daniele Pradè a totalement balayé l'idée de recruter Isco en conférence de presse ce samedi. « Ces derniers jours il y a eu beaucoup de rumeurs sur Isco, mais nous ne sommes pas intéressés. Nous ne savons même pas qui sont ses agents ! C’est un très bon joueur, mais il n’y a rien du tout » , a affirmé le directeur sportif de La Viola .

La Fiorentina rêve d'Isco, mais...