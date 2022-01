Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha doit-il déjà tirer un trait sur Kylian Mbappe ?

Publié le 9 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappe a un accord de principe avec le Real Madrid. Sachant que son numéro 7 souhaite prendre le large et rejoindre le club merengue, Doha doit-il déjà faire une croix sur lui ? C'est notre sondage du jour !

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappe ne devrait plus faire long feu en terres parisiennes. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 de Mauricio Pochettino prendra le large librement et gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas, à moins qu'il ne soit vendu cet hiver. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a peu d'espoir de renouveler le bail de Kylian Mbappe, et ce, parce qu'il a donné sa parole au Real Madrid. Grâce à cet accord de principe avec le crack parisien, Florentino Pérez est on ne peut plus confiant sur ce dossier. A tel point qu'il n'a pas prévu le moindre plan B.

Un combat déjà perdu d'avance pour Kylian Mbappe ?