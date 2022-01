Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce du Qatar sur la signature de Leo Messi !

Publié le 8 janvier 2022 à 23h10 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la situation contractuelle de Lionel Messi pour le recruter librement et gratuitement. Une nouvelle qui comble de joie Nasser Al-Attiyah, membre de la famille de l'émir du Qatar.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone a pris fin le 30 juin, Lionel Messi a tenté pendant plusieurs semaines de trouver un accord avec Joan Laporta, en vain. En embuscade, le PSG a saisi l'opportunité en or de recruter La Pulga librement et gratuitement lors du dernier mercato estival. Et alors que Lionel Messi défend désormais les couleurs parisiennes, Nasser Al-Attiyah - membre de la famille de l'émir du Qatar, propriétaire du PSG - a fait passer un gros message sur sa signature.

«Messi est le numéro un, c'est pourquoi nous l'avons fait signer au PSG»