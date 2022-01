Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Depay, une réelle option pour Leonardo ?

Publié le 5 janvier 2022 à 18h10 par A.C.

Arrivé au FC Barcelone cet été à la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait déjà faire son retour en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain.

Star de l’Olympique de Lyonnais la saison dernière, Memphis Depay a décidé de ne pas prolonger pour rejoindre le FC Barcelone. Un choix plutôt payant, puisqu’il est actuellement le meilleur buteur en Liga, même si son club est actuellement 5e. Le changement d’entraineur pourrait toutefois tout chambouler, puisque Xavi ne compte pas autant sur lui que Ronald Koeman et la presse catalane assure qu’il aurait proposé son départ cet hiver. Mais pour aller où ? Depay aurait vraisemblablement été proposé à la Juventus, mais Massimiliano Allegri aurait refusé et une nouvelle piste s’est ouverte ce mercredi, avec le Paris Saint-Germain. Tuttosport a en effet révélé que l’attaquant du FC Barcelone pourrait rentrer dans une opération à trois bandes qui concernerait également Mauro Icardi et Alvaro Morata, pour donc terminer au PSG.

Depay est un profil qui plait