Mercato - OM : Un dossier brûlant de Sampaoli est enfin réglé !

Publié le 12 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Pisté par Newcastle qui était prêt à débourser 15M€ pour le recruter cet hiver, Bamba Dieng va finalement rester à l’OM comme l’a clairement annoncé l’un de ses proches.

Alors qu’il fait partie des révélations inattendues de la saison à l’OM, Bamba Dieng (21 ans) fait couler beaucoup d’encre depuis le début du mercato hivernal. L’attaquant sénégalais, même s’il a récemment signé un nouveau contrat le liant jusqu’en 2024 au club phocéen, intéresserait fortement Newcastle qui a même formulé une offre de 15M€ le concernant. Mais Dieng devrait finalement rester à l’OM…

Le clan Dieng fait une grande annonce à l’OM