Mercato - OM : Longoria va boucler une «super recrue» pour l’OM !

Publié le 12 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Actuellement libre, Cédric Bakambu serait en passe de s’engager avec l’OM. Une très belle recrue en perspective pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

La première recrue hivernale de l’OM se précise. Ces derniers jours, le nom de Cédric Bakambu circulait sur la Canebière. Actuellement libre, l’ancien de Sochaux n’avait d’ailleurs pas écarté la possibilité de revenir en Ligue 1. Et c’est ce qu’il s’apprêterait à faire. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , l’arrivée de Bakambu à l’OM serait imminente. Un accord serait sur le point d’être trouvé et il ne manquerait plus que quelques détails.

« C'est vraiment un attaquant complet »