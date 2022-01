Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vague de départs se prépare chez les titis parisiens !

Publié le 12 janvier 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Le mercato estival 2022 s’annonce déjà particulièrement mouvementé pour le PSG dans le sens des départs. En plus du cas Kylian Mbappé qui attire majoritairement l’attention, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola et d’autres éléments issus du centre de formation parisien pourraient bien changer d’air…

Depuis le début de l’ère QSI au PSG et le rachat du club de la capitale par les investisseurs qataris en 2011, la direction doit composer avec un épineux problème en interne : l’éclosion des jeunes talents issus de son centre de formation. Ces dernières années, de nombreux titis ont préféré opter pour un départ loin du PSG afin d’optimiser les chances de lancer convenablement leur carrière, comme Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Dembélé (OL), Mike Maignan (LOSC), Jonathan Ikoné (Fiorentina) ou encore Adrien Rabiot (Juventus Turin). Et le PSG va encore devoir faire face à ce genre de cas dans les mois à venir.

Kimpembe et Areola vers un départ l’été prochain

L’Equipe a en effet indiqué dans ses colonnes du jour que Presnel Kimpembe (26 ans), sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, pourrait envisager de changer d’air lors du prochain mercato estival. Contrairement à son compère de la charnière centrale Marquinhos qui négocie depuis un moment avec sa direction une juteuse prolongation de contrat, Kimpembe ne fait l’objet d’aucune discussion en interne, ce qui pourrait l’inciter à changer d’air. D’autant que Chelsea, où Thomas Tuchel a conservé un excellent souvenir de lui, lui fait les yeux doux depuis l’été dernier… Le cas est un peu différent pour Alphonse Areola (28 ans), puisque le gardien formé au PSG a parfaitement conscience depuis trois ans qu’il n’entre plus du tout dans les plans du club de la capitale. Barré par Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’international français n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG en juin prochain et se projette déjà sur l’idée d’un transfert en Premier League où il enchaine les prêts depuis deux ans (Fulham puis West Ham cette saison). Mais les plus jeunes joueurs du PSG sont également concernés...

Simons, Michut, Junior Dina Ebimbe… C’est le flou pour les titis

Même s’ils sont enfin utilisés en équipe première par Mauricio Pochettino depuis le début de l’année en ayant enchainé une titularisation en Coupe de France à Vannes (4-0) et une première apparition en Ligue 1 dimanche contre l’OL (1-1), Xavi Simons et Edouard Michut ne semblent pas pour autant avoir de solides garanties pour leur avenir à long terme au PSG. Le premier arrivera d’ailleurs au terme de son contrat en juin prochain, et l’idée d’un départ est encore loin d’être exclue pour le jeune milieu de terrain néerlandais. En plus de Simons et Michut, d’autres pépites issues du centre de formation du PSG sont concernés par un éventuel départ soit cet hiver soit l’été prochain, comme El Chadaille Bitshiabu, Junior Dina Ebimbe ou encore Ismaël Gharbi. Affaire à suivre…