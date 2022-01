Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 13h00 par D.M.

Désormais lié au FC Barcelone jusqu'en 2026, Samuel Umtiti envisagerait de changer d'air cet hiver afin de relancer sa carrière. Un prêt serait à l'étude.

A la surprise générale, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de Samuel Umtiti. Mis de côté par Ronald Koeman, puis par Xavi, le défenseur a accepté de baisser son salaire, ce qui a permis à son club d’inscrire Ferran Torres. Désormais lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2026, le champion du monde en a profité pour ajouter une clause, lui permettant de rompre son contrat en 2023. Mais malgré ce nouvel engagement, Samuel Umtiti envisagerait, toujours, de quitter la Catalogne cet hiver.

Umtiti veut partir cet hiver