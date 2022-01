Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message fort sur la signature de Ferran Torres !

Publié le 12 janvier 2022 à 12h00 par A.D.

Pour renforcer l'attaque de Xavi, Joan Laporta a bouclé la signature de Ferran Torres. Interrogé avant le Clasico face au Real Madrid, le président du FC Barcelone a envoyé un gros message sur sa nouvelle recrue.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Barcelone pour sauver le navire, Xavi a déjà vu deux joueurs lui être offerts. Libre de tout contrat, Dani Alves a fait son retour en Catalogne pour aider son ancien coéquipier à redresser la barre du club blaugrana. En plus de l'ancien pensionnaire du PSG, Joan Laporta a également arraché Ferran Torres à Manchester City. Une arrivée qui soulage le président du FC Barcelone.

«Nous avons pu signer Ferran Torres, ce qui nous donne une équipe plus compétitive»