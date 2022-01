Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour le Qatar avec Paul Pogba !

Publié le 12 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Son contrat avec Manchester United arrivant à expiration en juin prochain, Paul Pogba semble se diriger vers un départ libre des Red Devils. Et malgré la concurrence de la Juventus Turin et du Real Madrid dans ce dossier, le PSG semble déjà faire figure de grand favori pour recruter le milieu de terrain français à l’été 2022.

Paul Pogba et Manchester United, ça sent la fin ! Le milieu de terrain français de 28 ans verra son contrat arriver à expiration l’été prochain avec les Red Devils, qui s’activent pourtant en coulisses depuis un bon moment pour tenter de le prolonger : « Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », avait d’ailleurs indiqué son agent Mino Raiola en décembre dernier au micro de Sport1, confirmant donc la ferme intention de Manchester United de conserver Pogba. Mais la tendance d’un départ libre semble néanmoins se préciser pour le joueur de l’équipe de France, et le PSG fait déjà office de point de chute particulièrement crédible…

Le PSG grand favori du feuilleton Pogba ?

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe consacre un large dossier aux différentes options qui s’offrent à Paul Pogba en vue du prochain mercato estival, et le quotidien sportif assure que le PSG a toutes les chances de rafler la mise avec l’international tricolore. Le club de la capitale, déjà intéressé l’été dernier, apprécie tout particulièrement son profil technique ainsi que son expérience, mais bien sûr le fait que Pogba soit libre en juin prochain. Leonardo, qui a réussi à boucler les arrivées libres de plusieurs stars l’été dernier comme Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, semble être devenu un spécialiste de ce type d’opération et tentera donc de rééditer cette performance avec Paul Pogba. De son côté, le joueur serait également très attiré par l’idée d’une arrivée au PSG, mais qu’en est-il des autres cadors européens ?

La Juve et le Real Madrid sont là, mais…