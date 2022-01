Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans le dossier Pogba !

Publié le 12 janvier 2022 à 10h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba figure plus que jamais sur les tablettes du PSG qui est en quête de renfort au milieu de terrain. Et cet intérêt serait d’ailleurs réciproque…

Au même titre que Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat avec le PSG et dont l’arrivée au Real Madrid ne fait plus de doute comme le10sport.com vous l’a expliqué, Paul Pogba (28 ans) sera lui aussi l’une des grandes attractions de l’été 2022 sur le marché des transferts. Une prolongation de contrat ne semble plus du tout à l’ordre du jour avec Manchester United pour le milieu de terrain français, qui figure d’ailleurs sur les tablettes du PSG, très attiré par son profil et le fait qu’il soit libre en juin prochain. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Pogba ?

Pogba déjà ok pour débarquer au PSG ?