Mercato - PSG : Pochettino rebat les cartes pour la succession de Mbappé !

Publié le 12 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que des noms comme ceux d’Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski reviennent avec insistance du côté du PSG pour la succession de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG et Mauricio Pochettino garderaient un oeil avisé sur la situation de Marcus Rashford à Manchester United.

Bien que Leonardo ait fait part au JDD courant décembre de sa volonté de trouver un terrain d’entente avec Kylian Mbappé et ses représentants au sujet d’une prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait déjà bougé ses pions en coulisses pour l’éventuelle succession de Mbappé. Et pour ce faire, le10sport.com vous évoquait deux noms en août derniers, à savoir Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. Néanmoins, l’entraîneur Mauricio Pochettino aurait une autre idée en tête.

Le PSG songe à Rashford, Pochettino apprécie l’attaquant de United