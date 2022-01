Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a lancé un énorme ultimatum à Ousmane Dembele !

Publié le 12 janvier 2022 à 10h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele n'a toujours pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour prolonger. Alors que son numéro 7 peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix, Xavi lui aurait lancé un gros ultimatum.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembele serait de plus en plus proche d'un départ. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français ne parviendrait toujours pas à s'entendre avec sa direction pour prolonger. Et alors que le mois de janvier a déjà commencé, Ousmane Dembele peut désormais négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix. Conscient de la situation, Xavi, le coach du Barça, aurait décidé de mettre la pression sur son numéro 7.

Xavi veut une réponse de Dembele cette semaine