Mercato - Barcelone : La vérité éclate dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 12 janvier 2022 à 0h20 par La rédaction

Le réel plan du Barça dans le dossier Dembélé a enfin été dévoilé. Il confirme que le Français a eu totalement raison de ne pas accepter l’offre de prolongation du club blaugrana. Explication.

Ces dernières heures, les masques sont définitivement tombés dans le dossier Ousmane Dembélé. Depuis plusieurs mois, alors que le club catalan prétendait vouloir absolument prolonger Dembélé pour l’avenir, mais avec une baisse de salaire compte tenu de son état financier, le10sport.com analysait qu’il ne s’agissait que d’un coup financier pour la direction du Barça, à savoir de prolonger le joueur pour éviter qu’il ne parte à coût zéro l’été prochain et pour baisser la masse salariale à court terme grâce à la baisse de ses émoluments.

Preuve irréfutable