Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour le dossier Wijnaldum !

Publié le 12 janvier 2022 à 0h15 par Th.B.

Souhaitant joueur afin d’être pleinement comblé et satisfait, Georginio Wijnaldum ferait le choix de rester au PSG si Mauricio Pochettino continuait de lui faire confiance comme c’est le cas ces derniers temps.

Cet hiver, Leonardo pourrait passer un gros coup de balai de l’effectif de Mauricio Pochettino. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait voir alléger la masse salariale de l’équipe première du club de la capitale via de potentiels prêts, voire renflouer les caisses du PSG par le biais de transferts dans la mesure du possible. Le dossier Georginio Wijnaldum ferait partie des éventuels départs en prêt alors qu’il est question d’un retour à Newcastle ou d’un nouveau challenge à relever en Premier League.

Pochettino serait la clé du feuilleton Wijnaldum !