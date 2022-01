Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino ne lâche rien pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 9h15 par A.M.

Longtemps annoncé proche de rejoindre Manchester United, Mauricio Pochettino n'aurait pas abandonné l'idée de rejoindre les Red Devils et maintient le contact avec le club mancunien.

Un an après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a déjà été plusieurs fois confronté à des rumeurs de départs. L'été dernier, le technicien argentin était annoncé sur le retour à Tottenham pour remplacer José Mourinho, ou encore du côté du Real Madrid qui a finalement attiré Carlo Ancelotti pour succéder à Zinedine Zidane. Plus récemment, c'est du côté de Manchester United que Mauricio Pochettino aurait pu rebondir afin de remplacer Ole Gunnar Solskjær. Et cette piste est loin d'être éteinte.

Pochettino maintient le contact avec Manchester