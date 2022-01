Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà ciblé sa prochaine recrue de légende !

Publié le 12 janvier 2022 à 8h45 par G.d.S.S.

Toujours à l’affût des renforts XXL à moindre coût sur le marché des transferts, le PSG envisage d’attirer gratuitement Paul Pogba qui arrive en fin de contrat avec Manchester United.

Lors du mercato estival 2021, le PSG avait réalisé plusieurs opérations légendaires sur le marché des transferts en réussissant à faire venir Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ainsi que Lionel Messi sans verser la moindre indemnité de transfert, tous ces éléments étant arrivés libre au Parc des Princes. Et Leonardo entend bien remettre le couvert avec ce type d’opération lors du prochain mercato estival, avec une nouvelle cible de tout premier choix pour renforcer l’entrejeu du PSG.

Le PSG à fond sur Pogba