Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 12 janvier 2022 à 8h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore fait d’annonce officielle quant à son avenir, mais le Real Madrid paraît déjà certain de rafler la mise avec l’attaquant français à l’été 2022… Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’expliquait la semaine passée, il existe déjà un accord moral entre le Real Madrid et l’attaquant français qui arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison, à tel point que Florentino Pérez ait même décidé de ne pas se mettre en quête d’un plan B derrière Mbappé en interne. Dans l’esprit du président du club merengue , l’attaquant du PSG portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, et cette tendance se confirme plus que jamais.

Le Real Madrid a la certitude de recruter Mbappé