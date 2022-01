Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande figure de QSI au Barça l’été prochain ?

Publié le 12 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Au cours du prochain mercato estival, à défaut de pouvoir signer au FC Barcelone cet hiver, Edinson Cavani prévoirait de rebondir au Barça.

« Nous avons parlé pendant près d'une demi-heure. Il m'a dit qu'il resterait certainement. Je peux compter sur lui pour donner le meilleur de lui-même et être un modèle pour les jeunes joueurs. » . Et par le biais de cette nouvelle déclaration de Ralf Rangnick, les espoirs du FC Barcelone de témoigner de la venue d’Edinson Cavani cet hiver ont été réduits à néant. En effet, l’entraîneur intérimaire de Manchester United a une nouvelle fois fait part de sa volonté de voir son attaquant effectuer la seconde partie de saison chez les Red Devils alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain. Et à l’occasion de la prochaine intersaison, le FC Barcelone pourrait mettre la main sur l’ancien buteur du PSG.

Cavani n’aurait d’yeux que pour le Barça pour l’été prochain