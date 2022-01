Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est avertit pour ce talent de Ligue 1…

Publié le 12 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG envisagerait l’option Jonathan David pour l’été prochain, Arsenal aurait déjà bougé ses pions pour l’attaquant du LOSC.

L’été prochain, Leonardo pourrait bien se retrouver contraint de dénicher un successeur à Kylian Mbappé sur le marché des transferts. En effet, le contrat du champion du monde arrivera à expiration le 30 juin prochain. De quoi pousser le directeur sportif du PSG et l’ensemble des décideurs du club de la capitale à se pencher sur le remplaçant de Kylian Mbappé. Et en plus d’Erling Braut Haaland ou encore Robert Lewandowski, le comité de direction du PSG semble garder un oeil sur des promesses de Ligue 1 telles que Jonathan David comme le10sport.com vous l’assurait en novembre dernier.

Négociations ouvertes entre Arsenal et David !