Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 12 janvier 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

Actuellement prêté à West Ham, Alphonse Areola n’entre plus du tout dans les plans du PSG et un départ sera à l’étude l’été prochain pour le gardien français, qui va de nouveau privilégier la Premier League.

Alors qu’il enchaine les prêts depuis bientôt trois ans (Real Madrid, Fulham et Aston Villa cette saison) malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Alphonse Areola (28 ans) sera de nouveau placé sur la liste des transfert par Leonardo l’été prochain. Barré par une concurrence XXL au sein de son club formateur (Donnarumma, Navas, Rico…), le gardien français arrivera donc à un an de la fin de son bail en fin de saison, et le PSG tentera donc logiquement de négocier un transfert sec pour Areola.

La Premier League, choix prioritaire pour Areola