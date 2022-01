Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino impliqué dans une énorme bataille pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 11h45 par A.M.

Bien qu'il reste sur les tablettes de Manchester United, Mauricio Pochettino est en concurrence avec Erik ten Hag pour prendre la succession de Ralf Rangnick.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Il faut dire qu'un an après son arrivée, le technicien argentin peine à convaincre entre le manque de cohérence tactique et son comportement face aux rumeurs l'envoyant à Tottenham l'été dernier, et plus récemment à Manchester United. Et alors que les Red Devils ont finalement misé sur Ralf Rangnick, qui n'assure toutefois qu'un intérim jusqu'à la fin de la saison.

Pochettino en concurrence avec ten Hag ?