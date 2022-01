Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Bakambu, Longoria prépare un autre coup à 0€ !

Publié le 12 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Le mercato de l'OM connaît un coup d'accélérateur. Alors que l'arrivée de Cédric Bakambu semble imminente, celle de Sead Kolasinac semble également en bonne voie.

Bien décidé à alléger son effectif, l'OM a déjà réussi à se séparer de Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice. D'autres départs pourraient suivre à l'image de ceux d'Alvaro Gonzalez ou encore Boubacar Kamara. Des départs qu'il faudra compenser. Dans cette optique, plusieurs pistes sont étudiées par Pablo Longoria qui est sur le point d'enregistrer sa première recrue hivernale. Libre de tout contrat, Cédric Bakambu va ainsi s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. Et une seconde arrivée pourrait suivre.

Arsenal va libérer Kolasinac

En effet, Jorge Sampaoli a récemment affiché sa volonté de voir débarquer un défenseur polyvalent capable de jouer dans l'axe et dans le couloir gauche afin d'assurer le rôle de doublure de Luan Peres. Dans cette optique, le nom de Sead Kolasinac revient avec insistance ces derniers jours. Selon les informations de Fabrizio Romano, Arsenal pourrait d'ailleurs le libérer cet hiver. Le journaliste italien ajoute que le discussions entre l'OM et Sead Kolasinac sont avancées et pourraient se conclure une fois que l'arrivée de Cédric Bakambu sera officialisée.