Mercato - OM : Longoria a frappé fort pour Cédric Bakambu !

Publié le 12 janvier 2022 à 10h10 par A.D.

Libre de tout contrat, Cédric Bakambu serait sur le point de s'engager pour deux saisons avec l'OM. Pablo Longoria aurait réussi à battre la concurrence du FC Séville car il aurait proposé un contrat juteux et plus long au joueur.

Pour renforcer l'attaque de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria souhaiterait miser sur Cédric Bakambu. Actuellement libre de tout contrat, le buteur de 30 ans aurait alerté le président de l'OM. A en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe , Pablo Longoria aurait déjà fait le nécessaire pour boucler ce dossier. Comme l'a indiqué le média français, Cédric Bakambu serait en passe de signer à l'OM pour les deux prochaines saisons. Et pour rafler la mise, le club phocéen aurait devancé le FC Séville.

Pablo Longoria a mis le paquet pour Cédric Bakambu