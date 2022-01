Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Bakambu, Longoria veut régler ce gros chantier !

Publié le 12 janvier 2022 à 12h10 par A.D.

Alors qu'il serait sur le point de boucler la signature de Cédric Bakambu, Pablo Longoria ne compterait pas en rester-là cet hiver. En effet, le président de l'OM serait bien décidé à recruter Samuel Gigot en défense centrale et Sead Kolasinac pour compenser le départ de Jordan Amavi.

Pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli cet hiver, Pablo Longoria s'activerait en coulisses. Déterminé à étoffer l'attaque marseillaise, le président de l'OM serait sur le point de boucler l'arrivée de Cédric Bakambu. Selon les informations de L'Equipe , tout serait réglé pour la signature du buteur de 30 ans, qui devrait, sauf surprise, parapher un bail de deux saisons. Outre Cédric Bakambu, Pablo Longoria aurait également prévu de recruter en défense avant la fin du mois de janvier.

Pablo Longoria n'a pas oublié Sead Kolasinac et Samuel Gigot