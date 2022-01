Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo est dans une impasse !

Publié le 12 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Poussé au départ cet hiver, Sergio Rico suscite l'intérêt de Majorque, mais son imposant salaire représente un frein important pour le club espagnol.

Cet hiver, le PSG espère se séparer de plusieurs joueurs. Dans cette optique, Rafinha a été prêté sans option d'achat à la Real Sociedad, mais le club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ainsi que Layvin Kurzawa, convoité par l'OL et l'Inter Milan, est poussé au départ, tout comme Sergio Rico. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l'Espagnol n'a plus aucun avenir au PSG et une nouvelle piste se confirme.

Le départ de Rico bloqué par son salaire