Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ prend forme !

Publié le 11 janvier 2022 à 17h15 par A.M.

Après avoir été ciblé par l'ASSE et Clermont, Sergio Rico pourrait finalement rebondir du côté de l'Espagne où le RCD Majorque négocierait avec le PSG pour un prêt sans option d'achat.

Bien décidé à dégraisser son effectif pléthorique, le PSG a pour le moment réussi à céder Rafinha, prêté sans option d'achat à la Real Sociedad. D'autres joueurs sont poussés au départ à l'image de Layvin Kurzawa, suivi par l'OL et l'Inter Milan, ou encore Sergio Rico. Le gardien espagnol est barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas et cherche donc une porte de sortie durant le mois de janvier.

Le PSG négocie avec Majorque pour Sergio Rico