Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien de Pochettino recale un club de Ligue 1 !

Publié le 11 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Barré la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico n'a plus d'avenir au PSG. Et pourtant, le portier espagnol a repoussé les avances de Clermont.

L'été dernier, l'arrivée Gianluigi Donnarumma a fait dégât. Et pour cause, le portier italien alterne dans les buts du PSG avec Keylor Navas ce qui laisse peu de place aux autres. Marcin Bulka a été prêté à l'OGC Nice, mais d'autres sont restés à l'image de Sergio Rico, qui n'a plus du tout d'avenir à Paris puisqu'il n'est même pas inscrit sur les listes de Ligue des Champions, Alexandre Letellier lui étant préféré puisqu'il est formé au club ce qui permet de répondre aux critères de l'UEFA.

Rico refuse Clermont