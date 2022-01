Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bouger chez les gardiens du PSG !

Publié le 10 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Au PSG, les gardiens sont nombreux. Toutefois, cela ne devrait pas rester ainsi et des départs sont à prévoir dans les mois à venir.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo n’a pas hésité une seconde et a sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma, qui était libre. L’Italien a ainsi rejoint le PSG, prétendant à un poste de gardien numéro 1. Pourtant, les options étaient déjà nombreuses. Avant l’arrivée de Donnarumma, Mauricio Pochettino pouvait déjà compter sur Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, tandis que Alphonse Areola, Marcin Bulka et Garissone Innocent ont été prêtés.

Trop de gardiens au PSG !